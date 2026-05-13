Okul Sporları Taekwondo Minikler İl Birinciliği sona erdi
Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Minikler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda minik sporcular, farklı kilo kategorilerinde derece elde edebilmek için mücadele etti. Yoğun katılımın olduğu müsabakalarda sporcular performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi.