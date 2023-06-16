Okul sporlarında 'yılın enleri' ödülleri verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 'Okul Sporları Yılın Enleri' ödül töreni yapıldı.

PAYLAŞ
  • 16.06.2023 09:39
  • Güncelleme: 16.06.2023 09:39
  • 44
Okul sporlarında 'yılın enleri' ödülleri verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ’Okul Sporları Yılın Enleri’ ödül töreni yapıldı.

Neşet Ertaş KYK Yurdu konferans salonunda düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcular, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan, şehrin akademik yönden ülke sıralamasında her zaman üst sıralarda yer aldığını, öğrencilerin ayrıca sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklendiğini söyledi. Alpaslan; "Akademik başarının yanında sportif başarılarının da artması için gerekli çalışmaların yapılarak bu alanda da ulusal ve uluslararası sıralamada şehrimizin yer alması gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise; Türkiye Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye giren öğrenci sayısının geçtiğimiz yıllara göre büyük oranda arttığını ve bu sayının daha da artırılması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Düzenlenen program; okul sporları grup müsabakaları sonunda Türkiye şampiyonaları ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren öğrencilere belgelerinin verilmesi, hediye takdimi edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Tomarza'da karne heyecanı

Tomarza'da karne heyecanı

Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

3
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

4
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

5
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

6
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KTO Başkanı Gülsoy: 'Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz'

KTO Başkanı Gülsoy: “Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz”

Kaymakam Kaya, '22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz'

Kaymakam Kaya, “22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz”

DAHA FAZLA
24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Şaban Çopuroğlu: 'Emek veren ve ter döken bütün öğrencilere başarılar diliyorum'

Şaban Çopuroğlu: 'Emek veren ve ter döken bütün öğrencilere başarılar diliyorum'