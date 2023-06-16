Okul sporlarında 'yılın enleri' ödülleri verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ’Okul Sporları Yılın Enleri’ ödül töreni yapıldı.

Neşet Ertaş KYK Yurdu konferans salonunda düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcular, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan, şehrin akademik yönden ülke sıralamasında her zaman üst sıralarda yer aldığını, öğrencilerin ayrıca sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklendiğini söyledi. Alpaslan; "Akademik başarının yanında sportif başarılarının da artması için gerekli çalışmaların yapılarak bu alanda da ulusal ve uluslararası sıralamada şehrimizin yer alması gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise; Türkiye Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye giren öğrenci sayısının geçtiğimiz yıllara göre büyük oranda arttığını ve bu sayının daha da artırılması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Düzenlenen program; okul sporları grup müsabakaları sonunda Türkiye şampiyonaları ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren öğrencilere belgelerinin verilmesi, hediye takdimi edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.