Okula uyum haftası bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB’e bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası kapsamında ilk ders zili 1 Eylül’de (bugün) çaldı.Rehberlik çalışmaları kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin uyum programları 1-5 Eylül’de, ortaokula başlayacak öğrencilerin uyum ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül’de yapılacak. Bu kapsamda okul öncesi için “Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu”, 1. sınıflar için “Uyum Haftası Etkinlikleri”, 5. sınıflar için “Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri” hazırlandı. İlkokul için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik, ortaokul için 2 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturuldu.

