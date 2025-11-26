  • Haberler
  • Okulda fenalaşan 8 yaşındaki öğrencisi hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesinde bir okulda fenalaşan 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki E.A.P hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Bülent Altop İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören 2’inci sınıf öğrencisi A.E.P. fenalaştı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı. E.A.P.’nin cenazesi otopsi yapılmak için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

