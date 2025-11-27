  • Haberler
Okulda fenalaşarak hayatını kaybeden Ahmet Emiralp Polat defnedildi

Melikgazi ilçesindeki bir okulda fenalaşan 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat (8) dün hastanede yaşamını yitirdi. Polat'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Gergeme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Bülent Altop İlkokulu’nda meydana geldi. Okulda öğrenim gören 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat fenalaştı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı. Polat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK DEFNEDİLDİ
Yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ahmet Emiralp Polat’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gergeme Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

