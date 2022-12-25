Okulda matematik ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu

Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "HEDEF" projesi çerçevesinde Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik ve zeka oyunları köşesi, "Vakti Kuşanmak" projesi çerçevesinde ise resim sergisi açıldı. Açılış programına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Uysal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada HEDEF projesinin önemine değinen Uysal, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle de hayata hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Uysal, Vakti Kuşanmak Projesi çerçevesinde düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödüllerini takdim etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Uysal, çalışmalarda emeği olan öğretmenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerden oluşan koro müzik dinletisi sundu.