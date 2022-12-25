Okulda matematik ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu

Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu.

PAYLAŞ
  • 25.12.2022 14:43
  • Güncelleme: 25.12.2022 14:43
  • 34
Okulda matematik ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "HEDEF" projesi çerçevesinde Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik ve zeka oyunları köşesi, "Vakti Kuşanmak" projesi çerçevesinde ise resim sergisi açıldı. Açılış programına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Uysal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada HEDEF projesinin önemine değinen Uysal, öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle de hayata hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Uysal, Vakti Kuşanmak Projesi çerçevesinde düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödüllerini takdim etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Uysal, çalışmalarda emeği olan öğretmenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerden oluşan koro müzik dinletisi sundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ücretsiz 'Psikolojik Danışmanlık Hizmeti' Bir Telefon Kadar Yakın

Ücretsiz 'Psikolojik Danışmanlık Hizmeti' Bir Telefon Kadar Yakın

Talasgücü Belediyespor galibiyet istiyor

Talasgücü Belediyespor galibiyet istiyor

Develi'de Plaka Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Develi'de Plaka Teslim Töreni Gerçekleştirildi

MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

KAYSERİSPOR Hiç Kimsenin ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

KAYSERİSPOR Hiç Kimsenin ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

6
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Kayseri'de evlenme ve boşanma en çok 2021'de gerçekleşti

Kayseri’de evlenme ve boşanma en çok 2021’de gerçekleşti

DAHA FAZLA
CHP'den aday adaylığı için 2'nci istifa

CHP’den aday adaylığı için 2’nci istifa

Çalıksoy, Kepez kavşağının iyileştirilmesini talep ediyor

Çalıksoy, Kepez kavşağının iyileştirilmesini talep ediyor

Tomarza Ziraat Odası Delege Seçimleri Tamamlandı

Tomarza Ziraat Odası Delege Seçimleri Tamamlandı

Sezonu açan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Sezonu açan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Kayseri'de bulunan 7 buçuk milyon yıllık fosil

Kayseri’de bulunan 7 buçuk milyon yıllık fosil