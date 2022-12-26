Okulda öğretmen, camide imam

Kayseri'nin Develi ilçesinde ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet Akif Kılıf, mahalle camiinde imam olmadığı için imamlık da yapıyor.

PAYLAŞ
  • 26.12.2022 12:25
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:26
  • 103
Okulda öğretmen, camide imam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet Akif Kılıf, mahalle camiinde imam olmadığı için imamlık da yapıyor.

İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde bulunan ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet Akif Kılıf, okulda çocukların eğitimine katkıda bulunurken, mahalle sakinlerine de yardımcı oluyor. Ders saatlerinde öğrencileriyle zaman geçiren Kılıf, mahalle camisinde imam olmamasından dolayı camide de imamlı yapıyor. Özellikle cuma namazlarında cemaatle buluşan Mehmet Akif Kılıf, mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu öğretmen Mehmet Akif Kılıf, "2 yıldan beri Saraycık Mahallesinde ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Daha önce Develi ve Nevşehir’de farklı yerlerde görevde bulundum. Son 2 yıldan beri buradayım. Öğrencilerimize elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da köyümüzde imamımız mevcut değil. Yine burada bulunduğum süre zarfında da cuma namazlarını kıldırıyorum. Cemaatimizle beraber iştirak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saraycık Mahalle Muhtarı Adem Erdem ise "Mehmet Akif hocamız vekil olarak öğretmenliğimizi yapıyor. Şuanda da camimizde imamımız olmadığından dolayı cuma namazlarımızı kıldırıyor. Allah razı olsun kendisinden. Sadece burada değil, şuan bildiğim kadarıyla Develi’nin 5-6 köyünde imam yok" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İldem’den KUMSmall’a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İncesu'da yüz güldüren davranış

İncesu’da yüz güldüren davranış

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

DAHA FAZLA
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Müsiad Asgari ücretten memnun

Müsiad Asgari ücretten memnun

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak