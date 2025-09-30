Okulda yangın alarmı paniği 14 öğrenci yaralandı
Kayseri Hikmet Kozan Ortaokulu'nda, iddiaya göre bir öğrencinin yangın alarm ziline yanlışlıkla basması sonucu oluşan izdihamda, 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesinde bulunan Hikmet Kozan Ortaokulu’nda yangın alarmı paniği yaşandı. İddiaya göre bir öğrenci yanlışlıkla yangın alarm ziline bastı. Yangın alarmının çalması üzerine öğrenciler, paniğe kapılarak koşmaya başladı. Oluşan izdihamda, okul binası içerisinde sıkışan öğrenciler hafif bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, tedavi edilmek üzere ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.