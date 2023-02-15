Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

 İlkokuldan dizüstü bilgisayar çalan kişi okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde tespit edilen şüpheli bilgisayarla birlikte yakalandı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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  • 15.02.2023 14:59
  • Güncelleme: 15.02.2023 14:59
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Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Olay 7 Şubat günü Melikgazi İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Mehmet Baydur Caddesinde bulunan Şehit Bülent Doğan İlkokulundan meydana geldi. Okuldan dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olaya konu olan okulda güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, ekiplerin çalışmaları neticesinde tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli A. D.’yi (23) dizüstü bilgisayarla birlikte yakaladı. Bilgisayar okul yetkililerine teslim edildi.

Yakalanan A.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

1ha

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