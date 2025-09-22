  • Haberler
  • Gündem
  • Okullar açıldı, salgın riski arttı: Uzmanlardan hijyen ve C vitamini uyarısı

Okullar açıldı, salgın riski arttı: Uzmanlardan hijyen ve C vitamini uyarısı

Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte salgın hastalıklar artmaya başladı. Uzmanlar, özellikle toplu alanlarda bulaş riskinin yükseldiğini belirterek özellikle okul zamanında çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi ve C vitamini tüketimini artırması gerektiğini vurguluyor.

Okullar açıldı, salgın riski arttı: Uzmanlardan hijyen ve C vitamini uyarısı

Sonbaharın gelmesiyle ve okulların da açılmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda hastalıkların yayılma hızı artıyor. Özellikle sınıf ortamında bulunan çocuklar, bağışıklık sistemleri zayıfsa daha kolay hastalanabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde el hijyeninin büyük önem taşıdığını, beslenmenin bağışıklık için destekleyici rol oynadığını ve C vitamini tüketiminin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Bağışıklık güçlendirici besinler ise turunçgiller, ıspanak, lahana, sebze gibi ürünler olarak biliniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sümer Fen Lisesi, İstanbul'dan birincilikle döndü
Sümer Fen Lisesi, İstanbul’dan birincilikle döndü
Kayseri'nin 'Gadasını aldıklarım' takımına Uluslararası yarışmada sunum ödülü
Kayseri'nin "Gadasını aldıklarım" takımına Uluslararası yarışmada sunum ödülü
Kayserili öğrencilerden Türkiye ikinciliği
Kayserili öğrencilerden Türkiye ikinciliği
Çağları aşan 'Ahilik Mesajı' protokol töreniyle yâd edildi
Çağları aşan 'Ahilik Mesajı' protokol töreniyle yâd edildi
Hunat Medresesi Sanatçıları, Almanya'da Kayseri'yi Tanıttılar
Hunat Medresesi Sanatçıları, Almanya'da Kayseri'yi Tanıttılar
Başkan Büyükkılıç'a Ahilik Haftası Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'a Ahilik Haftası Ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!