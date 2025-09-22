Okullar açıldı, salgın riski arttı: Uzmanlardan hijyen ve C vitamini uyarısı

Sonbaharın gelmesiyle ve okulların da açılmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda hastalıkların yayılma hızı artıyor. Özellikle sınıf ortamında bulunan çocuklar, bağışıklık sistemleri zayıfsa daha kolay hastalanabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde el hijyeninin büyük önem taşıdığını, beslenmenin bağışıklık için destekleyici rol oynadığını ve C vitamini tüketiminin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Bağışıklık güçlendirici besinler ise turunçgiller, ıspanak, lahana, sebze gibi ürünler olarak biliniyor.