Okullar açıldı, salgın riski arttı: Uzmanlardan hijyen ve C vitamini uyarısı
Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte salgın hastalıklar artmaya başladı. Uzmanlar, özellikle toplu alanlarda bulaş riskinin yükseldiğini belirterek özellikle okul zamanında çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi ve C vitamini tüketimini artırması gerektiğini vurguluyor.
Sonbaharın gelmesiyle ve okulların da açılmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda hastalıkların yayılma hızı artıyor. Özellikle sınıf ortamında bulunan çocuklar, bağışıklık sistemleri zayıfsa daha kolay hastalanabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde el hijyeninin büyük önem taşıdığını, beslenmenin bağışıklık için destekleyici rol oynadığını ve C vitamini tüketiminin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Bağışıklık güçlendirici besinler ise turunçgiller, ıspanak, lahana, sebze gibi ürünler olarak biliniyor.