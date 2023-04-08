Okullar Arası Bölge Yarışları başladı

Atletizm pistinde yapılan yarışlara Kayseri dışında Tokat, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Niğde illerinden sporcular katılırken depremin yaşandığı Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinden gelmesi gereken sporcular ise katılamadı.

İlk gün öğleden önce Gençler B kategorisi yarışları yapılırken öğleden sonra Gençler A kategorisi yarışları yapıldı.

Yarışlar hakkında bilgi veren Kayseri Atletizm İl Temsilcisi ve Türkiye Atletizm Federasyonu Bölge Koordinatörü Kemal Koyuncu, “Sabah Ferdi yarışmaları düzenledik, öğlenden sonra ise takım müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün problemsiz bir şekilde yarışmaları tamamlayacağız. Umarım buradan yeni yetenekler, yeni sporcular çıkar. Türk sporuna yeni yetenekleri kazandırmış olacağız” diye konuştu.