Okullar arası yüzme şampiyonası tamamlandı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde okul sporları doğrultusunca düzenlenen yıldız ve genç erkekler yüzme şampiyonası tamamlandı.

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  • 28.11.2022 11:36
  • Güncelleme: 28.11.2022 11:36
Okullar arası yüzme şampiyonası tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde okul sporları doğrultusunca düzenlenen yıldız ve genç erkekler yüzme şampiyonası tamamlandı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışmalara 29 kategoride toplam 65 sporcu katılım sağladı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmalarda sporcular kelebek, kurbağalama ve serbest stillerde kendi kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele verdi. Yarışmalar sonrasında ilk dört sırayı alan yüzücüler madalya almaya hak kazandı. Müsabakaları birinci sırada tamamlayan sporcular ise Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Yarışmaları Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor

Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün de takip ederken müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını Spor Şube Müdürü Hasan Bağçeci verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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