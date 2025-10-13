Okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenleyecek. Bakanlığa bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, afet farkındalığını artırmak ve öğrencilerle velileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler planlandığı belirtildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in video mesajını içeren Afet ve Acil Durum Kartı’nın velilere basılı ya da dijital ortamda ulaştırılacağı ifade edildi. Velilerin, bu kartta yer alan kontrol listesine göre evlerinde hazırlık yapmaları ve hazırlık süreçlerini sosyal medyada paylaşmalarının teşvik edileceği bildirildi.