Okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri başladı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerin başladığını duyurdu.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerin başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda: “50. Yıl Dedeman İmam Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde yer alan “erdem-değer-eylem” anlayışıyla, barışa ve insan haklarına saygılı bir nesil yetiştirme amacıyla ilimizdeki tüm okullarımızda öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri başladı” ifadelerinde bulunuldu.