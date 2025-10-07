Okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri başladı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerin başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda: “50. Yıl Dedeman İmam Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde yer alan “erdem-değer-eylem” anlayışıyla, barışa ve insan haklarına saygılı bir nesil yetiştirme amacıyla ilimizdeki tüm okullarımızda öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri başladı” ifadelerinde bulunuldu.