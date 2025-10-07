  • Haberler
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerin başladığını duyurdu.

Okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri başladı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerin başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda: “50. Yıl Dedeman İmam Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde yer alan “erdem-değer-eylem” anlayışıyla, barışa ve insan haklarına saygılı bir nesil yetiştirme amacıyla ilimizdeki tüm okullarımızda öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri başladı” ifadelerinde bulunuldu.

Haber Merkezi

