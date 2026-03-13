Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yaptı. Bu tatilin ardından yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak Cuma günü sona erdi.

Okullarda ikinci dönem ara tatili ise bugün başlıyor.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte 9 gün sürecek bir tatil yapacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor.

Tatil süresince öğretmenlerin mesleki çalışma programı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü yeniden çalacak.

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran’da sona erecek. Eğitim döneminin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatiline başlayacak.