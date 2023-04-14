Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor

 İlk ve orta dereceli okullarda ikinci ara tatil, bugün başlıyor. Öğrenciler, Ramazan Bayramıyla birleşen ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak. 

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  • 14.04.2023 12:14
  • Güncelleme: 14.04.2023 12:14
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Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim sezonu ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulanacak. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine bugün girdi. İkinci ara tatil 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle de birleşecek.  Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, hafta sonu ve Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşerek 9 gün sürecek. Ara tatil, 24 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte yeniden ders başı yapacak. 

2 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te ise sona erecek.

1ha

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