Okullarda ilk zil ders zili çaldı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında bugün ilk ders zili çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı.
- 11.09.2023 10:49
- Güncelleme: 11.09.2023 10:49
MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Bugün başlayan eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Ocak 2024 Cuma günü tamamlanacak. 13 Kasım 2023’te ise birinci dönemin ilk ara tatili olacak.
1ha
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