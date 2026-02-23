Okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' Coşkusu

Kayseri'deki okullarda Ramazan ayının manevi atmosferi öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

Okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' Coşkusu

“Maarifin Kalbinde Ramazan” adıyla gerçekleştirilen programlar, paylaşma ve kardeşlik iklimini okul ortamına taşıdı.

Okullarda Ramazan’ın Neşesi

Etkinliklerde:

  • Ramazan davulcularının coşkulu gösterileri,
  • Maniler söyleyen ana sınıfı öğrencilerinin sevimliliği,
  • Şiirler, ilahiler ve öğretmenlerin ezgilerle zenginleşen sunumları,
    Ramazan sevincini ve manevi huzuru sınıflara ve koridorlara taşıdı.

Velilerden Büyük Takdir

Veliler, programların öğrencilerin ruh dünyasında kalıcı etkiler bırakacağını belirterek etkinlikleri takdirle karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerisiyle düzenlenen programlara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idareleri ve veliler destek verdi.

Kardeşlik ve Dayanışma Vurgusu

Ramazan’ın kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhu; gönülleri birleştiren, maarifi manayla buluşturan etkinliklerde bir kez daha öne çıktı. Öğrencilerin hazırladığı programlar, okul ortamında manevi iklimin güçlenmesine katkı sağladı.

 

 

 

Haber Merkezi

