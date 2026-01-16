Okullarda yarı yıl tatili için son ders zili çaldı

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başladı.

Okullarda yarı yıl tatili için son ders zili çaldı

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini aldı.

KAYSERİ’DE 322 BİN ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRDİ

Kayseri’de 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi 23 bin öğretmen, 322 bin öğrenci ile bin 147 okulda yürütüldü. Öğrenciler bugün aldığı karne ile ara tatile girdi.

Haber Merkezi

