Okullarda yarı yıl tatili için son ders zili çaldı
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başladı.
KAYSERİ’DE 322 BİN ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRDİ
Kayseri’de 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi 23 bin öğretmen, 322 bin öğrenci ile bin 147 okulda yürütüldü. Öğrenciler bugün aldığı karne ile ara tatile girdi.