Okullarda yeni dönem denetimle başladı: Bin 486 şahıs sorgulandı

Kayseri Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekiplerince okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde; 153 okul ve çevresi, 92 park/bahçe ve 40 iş yeri denetlendi. Bin 486 şahıs sorgulandı ve 153 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ise; 5 şahsa çeşitli suç ve kabahatlerden toplam 18 bin 785 lira idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiğimiz huzur uygulamaları düzenli olarak devam edecektir” denildi.