Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Kurak geçen sonbaharın ardından Kayseri’yle birlikte tüm yurtta yağışlar etkili olmaya başladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Kayseri ve ilçeleri önümüzdeki 4 gün boyunca kar yağışlı olacak. Sıcaklıklar da düşmeye devam edecek. Ortalama en düşük sıcaklığın eksi 6, en yüksek sıcaklığın ise 3 dereceler seviyesinde olması tahmin ediliyor.

SÖMESTR TATİLİ UZAYACAK MI?

Meteoroloji, yarıyıl tatilinin sona ereceği Pazartesi günü içinse yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Bu durum tatil süresinin uzayıp uzamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Pazartesi gününün tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar bir açıklama yapılmış değil. Valilik ve kaymakamlıklarda ilgili kurullar, meteorolojiden de detaylı tahminler alarak karar verecek.

ERCİYES’TE KAR KALINLIĞI 75 SANTİME ULAŞTI

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’te kar bereketi yaşanıyor. Son günlerde yağan karla birlikte kayak pistlerinde kar kalınlığı 75 santime ulaştı. Meteoroloji, Erciyes’te de kar yağışının önümüzdeki 4 gün boyunca aralıklarla devam edeceği tahmininde bulundu.