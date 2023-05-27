Okullu Gençler B voleybol il birinciliği sona erdi

Kayseri Okul Sporları İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Okullu Gençler B voleybol müsabakaları oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan müsabakalar sonucunda Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Özel Kayseri Cihangir Fen ve Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi üçüncü ve Osman Ulubaş Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi birinci, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi ikinci, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi dördüncü oldu.