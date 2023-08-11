Okumanın yaşı olmaz dediler, geleceğin mesleğine adım attılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Organik Tarım Bölümü öğrencileri Mustafa Çitil, Nurcan Bektaş ve Canan Hacıalibeyoğlu, ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite hayallerini gerçekleştirdi. Okulda teorik eğitim alan öğrenciler tarlada pratiğe döküyor, organik tarım yapıyor.

Sivas’ta yaşayan Mustafa Çitil, Nurcan Bektaş ve Canan Hacıalibeyoğlu; ilerleyen yaşlarına rağmen okuma azimleri ile takdir topluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı’nda akademik eğitim hayatlarına başlayan vatandaşlar, gençlere örnek oluyor.

Geleceğin mesleği olarak adlandırılan tarıma merak salan 3 öğrenci, sınıfta aldıkları eğitimi tarlada uyguluyor. Öğrenciler; ellerine çapa alarak dikimini yaptıkları sebzeleri yabani otlardan arındırıyor, olgunlaşan ürünleri de topluyorlar.

“Burada ikinci baharımı yaşıyorum”

50 yaşında üniversiteli olan Mustafa Çitil, emeklilik hayatını değerlendirmek için bu bölümü tercih ettiğini ifade ederek, “İkinci baharımı yaşamak için geldim. Burada hocalarımızın nezaretinde daha teknik anlamda bu işleri öğrenmeye heves ettik. Elimizden geldiği kadarıyla çalışıyor, çabalıyoruz. 2’nci sınıfa geçtim. Detaylı olarak bilmiyordum ama içerisine girdikten sonra gördüm ki gayet güzel bir bölüm. Bitkilerin ekilişini teknik anlamda görüyoruz. sulama, çapalama, özelliklerini tanıma gibi şeyler öğreniyoruz. Hem gençlere örnek olmak açısından, hem de kendimizi geliştirmek adına okumanın yaşı yok. Ben 50 yaşındayım. Gençlere de öneriyorum bu bölümü” dedi.

“Üniversite okumak hayalimdi”

Üniversite okumayı küçüklüğünden bu yana hayal ettiğini söyleyen Nurcan Bektaş, “Toprağı çok sevdiğim için toprakla ilgili bir bölüm olmasını istedim. Çok memnunum. Burada tohum aşamasından başladık, çapalama, sulama, gerekirse ilaçlama anlamında her aşamasında bulunduk. Bende 47 yaşındayım. Gençler değerini bilirse değerlendirecekleri çok ortamlar var. Biz mezun olsak bile yapacağımız pek bir şey yok ama gençler için çok önü açık bir bölüm” diye konuştu.

“Öğrendiklerimle kendi işimin başına geçmek istiyorum”

Yaz aylarını okulun serasında staj yaparak geçirdiklerini dile getiren Canan Hacıalibeyoğlu ise okulda öğrendiklerimizin hepsini burada pratikte yapıyoruz. Çok keyifli, eğlenceli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Geleceğin meslekleri arasında bilişim ve tarımın olduğunu ve gençlerin bunun farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Gençlere üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Kendi topraklarımızla uğraşıyordum. Daha bilgili bir şekilde uğraşmak istiyorum. Buradan mezun olunca da orada kendim uygulamak istiyorum. Burası da onun için bir altyapı oluşturdu. Teknik olarak kendimi yeterli hissetmeden bir hamle yapmak istememiştim. 2’nci sınıf bitince 2 yıl daha okuyarak Ziraat mezunu olarak kendi işimin başına geçmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.