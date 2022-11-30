Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Kitap okuma yarışmasıyla dünyada bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, her bir kitap için bin kişilik salonda online sınav yapılacağını ve dereceye girenlere para ödülü vereceklerini söyledi. 

PAYLAŞ
  • 30.11.2022 17:09
  • Güncelleme: 30.11.2022 17:09
Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten KAYMEK, eğitim ve kültür faaliyetlerine devam ediyor. Kurum, ‘Kitap seç, oku, yarış, kazan’ isimli kitap okuma yarışması yapılacağını duyurdu. Başvuruların devam ettiği yarışmaya şu ana kadar binin üzerinde müracaat yapıldı. 

Kitap okuma yarışması hakkında bilgi veren KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, yarışmanın şekli ve değerlendirilmesi açısından dünyada bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Çanakpınar, “Kitap okuma yarışmasıyla dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. ‘Kitap seç, oku, yarış, kazan’ sloganıyla kahoot sistemini kullanarak yarışmayı yapacağız. İnşallah Kadir Has Kültür Merkezinde bin 200 kişilik salonda her bir kitap için ayrı bir sınav uygulanacak. Kahoot sistemiyle anlık en hızlı ve doğru cevabı veren kitap içerisinde okuyan insanlarımızın bilgilerini ölçeceğiz” dedi.

Yarışmayla amaçlarının, kitap okumayı özendirmek ve okunan kitabın anlaşılmasını sağlamak olduğunu belirten Çanakpınar, “Hakikaten o kitabı okumak, özümsemek, anlamak ve sonrasında başka bir insana aktarabilmek çok önemli. Şu an binin üzerinde başvuru yapıldı. Her bir kitap için bin kişilik salonda sınav icra edeceğiz. Katılım sayımız Kayseri adına sevindirici” ifadelerini kullandı. 

‘VATANDAŞLAR 7 ARALIĞA KADAR BAŞVURUYU GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER’

Vatandaşların belirlenen sitede gerekli olan bilgileri doldurarak başvuru yapabileceklerini dile getiren KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Başvuruları kıymetli vatandaşlarımız kaymekyarisma.com internet adresi üzerinden yaparak kitabı seçecekler, akabinde orada doldurulması gereken bir bölüm var. Vatandaşlar 7 Aralık’a kadar başvuru yapabilir. Sonradan duyuracağımız bir tarihte de sınav yapılacak” dedi. 

‘BİRÇOK VATANDAŞIMIZ KİTAP SEVER’

Yarışma için verilen sürenin yeterli olduğunu ve 3 kitap içinde yarışmaya katılmak isteyenlerin olduğunu söyleyen KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Kitapların okunabilmesi için 1 aylık bir süreç verdik. Yeterli bir süre olduğunu düşünüyoruz. 3 kitabı okuyan için de, tek kitabı okuyan için de yarışmamıza binin üzerinde başvuru söz konusu. Birçok vatandaşımız kitapsever üç kitabı da okuyup sınav olmak için başvuru da bulunmuşlar. Ortalama 700, 800 kişi her bir kitap için başvuru yapmış bulunuyor. KAYMEK Sayın Memduh Büyükkılıç başkanımızın talimatıyla hakikaten gençlerimizi, dezavantajlı gruplara tüm vatandaşlarımıza her kesime böyle anlamlı projeler yapmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere para ödülü verilecek. Birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira takdim edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet: Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi

Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet: Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi

KTO Başkanı Gülsoy, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

KTO Başkanı Gülsoy, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa

MHP’de beklenen tarih geldi: 6 istifa

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı