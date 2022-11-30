Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten KAYMEK, eğitim ve kültür faaliyetlerine devam ediyor. Kurum, ‘Kitap seç, oku, yarış, kazan’ isimli kitap okuma yarışması yapılacağını duyurdu. Başvuruların devam ettiği yarışmaya şu ana kadar binin üzerinde müracaat yapıldı.

Kitap okuma yarışması hakkında bilgi veren KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, yarışmanın şekli ve değerlendirilmesi açısından dünyada bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Çanakpınar, “Kitap okuma yarışmasıyla dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. ‘Kitap seç, oku, yarış, kazan’ sloganıyla kahoot sistemini kullanarak yarışmayı yapacağız. İnşallah Kadir Has Kültür Merkezinde bin 200 kişilik salonda her bir kitap için ayrı bir sınav uygulanacak. Kahoot sistemiyle anlık en hızlı ve doğru cevabı veren kitap içerisinde okuyan insanlarımızın bilgilerini ölçeceğiz” dedi.

Yarışmayla amaçlarının, kitap okumayı özendirmek ve okunan kitabın anlaşılmasını sağlamak olduğunu belirten Çanakpınar, “Hakikaten o kitabı okumak, özümsemek, anlamak ve sonrasında başka bir insana aktarabilmek çok önemli. Şu an binin üzerinde başvuru yapıldı. Her bir kitap için bin kişilik salonda sınav icra edeceğiz. Katılım sayımız Kayseri adına sevindirici” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLAR 7 ARALIĞA KADAR BAŞVURUYU GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER’

Vatandaşların belirlenen sitede gerekli olan bilgileri doldurarak başvuru yapabileceklerini dile getiren KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Başvuruları kıymetli vatandaşlarımız kaymekyarisma.com internet adresi üzerinden yaparak kitabı seçecekler, akabinde orada doldurulması gereken bir bölüm var. Vatandaşlar 7 Aralık’a kadar başvuru yapabilir. Sonradan duyuracağımız bir tarihte de sınav yapılacak” dedi.

‘BİRÇOK VATANDAŞIMIZ KİTAP SEVER’

Yarışma için verilen sürenin yeterli olduğunu ve 3 kitap içinde yarışmaya katılmak isteyenlerin olduğunu söyleyen KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Kitapların okunabilmesi için 1 aylık bir süreç verdik. Yeterli bir süre olduğunu düşünüyoruz. 3 kitabı okuyan için de, tek kitabı okuyan için de yarışmamıza binin üzerinde başvuru söz konusu. Birçok vatandaşımız kitapsever üç kitabı da okuyup sınav olmak için başvuru da bulunmuşlar. Ortalama 700, 800 kişi her bir kitap için başvuru yapmış bulunuyor. KAYMEK Sayın Memduh Büyükkılıç başkanımızın talimatıyla hakikaten gençlerimizi, dezavantajlı gruplara tüm vatandaşlarımıza her kesime böyle anlamlı projeler yapmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere para ödülü verilecek. Birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira takdim edilecek.