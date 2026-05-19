'Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane' hizmete açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane” uygulaması hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde vatandaşlar 30 binden fazla e-kitap, yüzlerce sesli kitap ve podcast içeriğiyle bu platforma ücretsiz erişim sağlayabilecek. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.