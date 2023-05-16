'Olay yeri inceleme' Talas'ta Kaldığı Yerden Devam

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve 'Olay Yeri İnceleme' olarak sloganlaştırılan yerinde tespit gezileri kaldığı yerden devam ediyor.

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  • 16.05.2023 10:46
  • Güncelleme: 16.05.2023 12:10
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'Olay yeri inceleme' Talas'ta Kaldığı Yerden Devam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve ‘Olay Yeri İnceleme’ olarak sloganlaştırılan yerinde tespit gezileri kaldığı yerden devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan yerinde inceleme ve tespit gezileri, Başkan Yalçın ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Başkan Yalçın, günün ilk gezisine Mevlana Mahallesinde incelemeler yaparak başladı. Daha düzenli, güzel ve yaşanabilir bir Talas için çalışan Başkan Yalçın, daha sonra hayırsever Av. Mehmet Altun ve eşi Türkan Altun tarafından Talas Millet Bahçesine yaptırılan ve gelecek eğitim öğretime açılışı planlanan okullardaki ilerlemeyi yerinde gördü.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu uygulamanın faydalarına değinerek, “Talasımızı adeta karış karış geziyoruz. Böylece gözümüzden kaçan eksiklikleri, yapılması gereken çalışmaları yerinde görmüş oluyoruz. Tespit ettiğimiz konuları havuzda birleştirip tamir, bakım ve onarım ekibimize aktarıyoruz. Onlar da gerekli çalışmayı hızlıca yerine getiriyor” dedi. Olay yeri inceleme gezilerinde başta yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi olmak üzere ilçede görüntü kirliliği oluşturulan her konuda yerinde incelemeler yapılıyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için görevli ekiplere bilgi aktarılıyor. Haftada iki gün gerçekleşen yerinde tespit gezileri, gözden kaçan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı şekilde çözüm üretilmesi açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Yalçın gezilerde ayrıca açık olan dükkanlarda esnaflarla selamlaşıp hal hatır soruyor, bölge de yaşayan vatandaşlarla da temas kurarak istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

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İHA

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