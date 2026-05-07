Öldürmeye teşebbüsten ceza alan şahsın yeniden yargılaması yapıldı

Kayseri’de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundam dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılaması yapıldı.

Kayseri’de 2022 tarihinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında yaşanan olay sonrası M.Ö. isimli şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yargılaması yapılan sanık hakkında karar verildi. Bölge Adliye Mahkemesi dava dosyasını yerel mahkemeye tekrar gönderildi. M.Ö. isimli şahıs E.P.‘te karşı eylemleri nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık, “Ben esnafım. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Kasıtla hareket etseydim yanıma kesici delici alet alırdım. Kendisinden defalarca kaçtım. Bu nedenle 3 kez ikametimi değiştirdim. Her sefasında beni bulup tehditlerine devam etti” dedi.

SANIK AVUKATI: OLAYIN TEK MAĞDURU MÜVEKKİLİMDİR

Sanık avukatı ise, “Katılan, müvekkilin eşine yönelik hareketleri nedeniyle ceza evine gitmiştir. Müvekkilim katılana tehdit suçundan beraat aldı. Müvekkilimin suçu adam öldürmeye teşebbüs değil. Katılan, müvekkilinimin taşındığı daireye gelip tehditlere devam ediyor. Bu suç 2022 yılında işlenmiştir. Olayın tek mağduru müvekkilimdir” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ceza vererek şartlı tahliyesine karar verdi.