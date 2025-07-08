Öldürmeye teşebbüsten yargılanan karı kocanın cezası belli oldu

Kayseri’de iddiaya göre B.A. isimli şahıs, F.G.Ç. isimli kadına görüşmek için mesaj attı. Kadınla buluşmak için gittiği yerde B.A.’nın silahla yaralanması sonucu F.G.Ç. isimli kadın ve kocası M.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına müşteki B.A. ile tutuklu sanıklar F.G.Ç., M.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede şikayetinin devam ettiğini söyleyen müşteki diyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Tutuklu sanık M.Ç., “Rapora diyeceğim yok. Kasten öldürmeye teşebbüs haksız tahrik uygulanmasını istiyorum. Önceki savunmamız tekrar ederim. Çocuklarım için beraatimi ve tahliyemi talep ederim” dedi.

Avukatı ise, “Olay olsa olsa kasten yaralamadır. Öldürme isteseydi fazlaca fişeği vardı, yapabilirdi. Şahsın ambulansa alması için aşağı indirmiştir” dedi.

Tutuklu sanık F.G.Ç. ise, “Rapora diyeceğim yok. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım. Kararınıza saygım sonsuz” diye belirtti.

Sanıklardan F.Ç. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl hapis M.Ç. ise öldürmeye teşebbüs’ suçundan ‘5 yıl hapis ve ‘mala zarar verme’ suçundan bin lira adli para cezası cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.