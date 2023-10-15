Ölen 7 yolcudan 6'sının kimlikleri tespit edilemiyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcudan 6'sının kimlikleri henüz tespit edilemedi. 40 yaralıdan 24'ünün ise durumunun ağır olduğu belirtildi .

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  • 15.10.2023 12:26
  • Güncelleme: 15.10.2023 12:26
Ölen 7 yolcudan 6'sının kimlikleri tespit edilemiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcudan 6’sının kimlikleri henüz tespit edilemedi. 40 yaralıdan 24’ünün ise durumunun ağır olduğu belirtildi .

Malatya-Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi ölürken, 24’ü ağır 40 kişi yaralandı. Yaralıların bir bölümü devrilen otobüsün altından çıkartıldı. Cesetler parçalandığı için ölen 7 kişiden 6’sının kimliklerinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. Kaza sırasında araçta 2 şoför, bir muavin ve 44 yolcu olduğu belirtildi. Yaralılar ilk etapta Gürün, Pınarbaşı ve Darende devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ilk müdahalelerin ardından Sivas, Malatya ve Kayseri’deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kazaya yağmurun nedeniyle kayganlaşan yolun sebep olduğu düşünülüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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