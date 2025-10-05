Ölen sigortalının anne ve babasına hangi durumda aylık bağlanır?

  • Haberler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölen sigortalının anne ve/veya babasına hangi şartlarda aylık bağlanabileceğini açıkladı. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaş ve gelir durumuna göre farklı kriterlerin uygulandığı belirtildi.

SGK, ölen sigortalının anne ve/veya babasına hangi şartlarda aylık bağlanabileceğini açıkladı. SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaş ve gelir durumuna göre farklı kriterlerin uygulandığı belirtildi. Açıklamaya göre, 65 yaşın altındaki anne veya babaya aylık bağlanabilmesi için üç şart aranıyor: Ölen sigortalının eşi ve çocuklarından artan hisse bulunmalı, anne ve babanın geliri net asgari ücretten az olmalı, diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir veya aylık bağlanmamış olmalı. 65 yaş ve üzerindekilerde ise şartları taşıması halinde, artan hisseye bakılmaksızın aylık bağlanabileceği bildirildi. SGK, paylaşımında vatandaşların bu şartları göz önünde bulundurarak başvuru yapabileceğini belirtti.

Haber Merkezi

