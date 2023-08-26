Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

Kırşehir’de; Neşet Ertaş Olimpik Dağ Bisikleti Yarışı 120’den fazla sporcunun katılımıyla başladı.

Türk Halk Müziği efsanesi Neşet Ertaş’a saygı sunmayı hedefleyen Olimpik Dağ Bisikleti Yarışı, Dünya Bisiklet Birliği’nin de onayladığı 4.2 kilometrelik parkurda yapılıyor. Kırşehir’de ilk kez düzenlenen UCI 2023 takviminde kayıtlı Tourof Anatolia yarışı uluslararası alanda kabul gören 4.2 kilometre olimpik parkur ile start aldı. Aşık Paşa Olimpik Dağ Bisikleti parkuru 120 den fazla bisiklet sporcusunun efsane sürüşleri ile rengarenk görüntüler oluşturdu.