Olimpik Deneme Yarışlarına Kayseri'den katılan sporcular Avrupa Barajını geçti

Eskişehir ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Atletizm Federasyonu Olimpik Deneme Yarışları 23 – 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Avrupa Şampiyonalarında mücadele etmek için belirlenen barajı geçmek zorunda olan sporcular 2 gün boyunca mücadele etti. Yarışlara antrenörleri Cemal Koşmaz nezaretinde katılan Enes Bekir Çakmak 100 metre U18 Avrupa barajını geçti. Ünsal Cafer Göktaş ise Üç Adım Atlama branşında U18 yaş grubunda Avrupa’da 1’inci sırada yer buldu. Fatma Gündüz, Üç Adım Atlama branşında U18 Avrupa barajını geçti. Daha önce de uluslararası müsabakalarda derece elde eden Aleyna Karabulut, Üç Adım Atlama’da U23 Avrupa Barajını geçti. Sporcularını tebrik eden antrenör Cemal Koşmaz, “Üç Adım Atlamada Kayseri rüzgarı esiyor. Bütün yaş gruplarında hem Avrupa hem de Dünya barajlarında birinci sıradayız” dedi.