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Olimpik sporcu Sümeyye Erol Balkan ikincisi oldu

Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili olimpik milli atlet Sümeyye Erol, kadınlar 3 bin metre engelli yarışında gümüş madalya kazandı.

Olimpik sporcu Sümeyye Erol Balkan ikincisi oldu

20 Haziran gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Erol, kadınlar 3 bin metre engelli kategorisinde gösterdiği başarılı performansla ikinci olarak Balkan ikinciliğini elde etti. Başarısıyla hem Türkiye'yi hem de Kayseri'yi gururlandıran milli atlet Sümeyye Erol, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen başarı dolayısıyla Sümeyye Erol'u ile antrenörleri Süleyman Altınoluk ve Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi

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