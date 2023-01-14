Olivier Kemen üçüncü golünü attı

Kayserispor'un Fransız oyuncusu Olivier Kemen, Demir Grup Sivasspor maçında attığı goller ile galibiyetle büyük pay sahibi oldu.

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  • 14.01.2023 12:44
  • Güncelleme: 14.01.2023 12:56
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Olivier Kemen üçüncü golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Fransız oyuncusu Olivier Kemen, Demir Grup Sivasspor maçında attığı goller ile galibiyetle büyük pay sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup ettiği mücadele de Fransız orta saha oyuncusu Olivier Kemen, iki kez gol sevinci yaşadı. Olivier Kemen, takımının iki ve dördüncü gollerini kaydetti. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Kemen, maç sonu galibiyeti sarı kırmızılı taraftar ile kutladı.

Maça 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 90.dakikada sahada kaldı. Kemen bu sezon oynadığı 12 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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