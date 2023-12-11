Ölüm çığlıkları kurtarılma esnasında son buldu

Sivas’ın Zara ilçesinde ayağı ipe dolanarak mahsur kalan karga diğer kargaların telaşı ve kendisinin çırpınışı sayesinde hayvan özgürlüğüne kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Zara ilçesi çöplüğünde meydana geldi. İlçede yaşayan hayvan sever Erhan Güler doğada gezindiği sırada kargaların oldukça telaşlı olduğunu fark etti. Etrafı inceleyen Güler, daha sonra ayağı dikenli telde bulunan ipe dolanarak mahsur kalan karganın çırpınışlarını gördü. Karganın yanına giden Güler, bıçak yardımıyla dolanan ipi keserek mahsur kalan kargayı kurtardı. Güler, kargayı özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karganın kurtarılması esnasında karga seslerinin kesilmesi ise dikkat çekti.