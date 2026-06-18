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Ölümlü kaza nedeniyle açılan davada karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan İ.T. ile ona yardım etmek isteyen A.Z.'nin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ölümlü kaza nedeniyle açılan davada karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ölümlü kaza nedeniyle açılan davada karar çıktı

Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan İ.T. ile ona yardım etmek isteyen A.Z.’nin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kaza, 30 Nisan 2025 tarihinde Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre İ.T., yol üzerinde çarptığı köpeği aracına almak istedi. Diğer araç sürücüsü A.Z. de ona yardım etmek için aracından indi. Bu sırada M.K.’nin kullandığı ticari araç, İ.T. ile A.Z.’ye çarptı. Olay nedeniyle M.K. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanık M.K. katılmazken, taraf avukatları ile A.Z.’nin yakınları hazır bulundu. Müşteki avukatları, “Sanık, Nevşehir’den kaza anına kadar telefonla uğraşıyor. Kaza anına kadar internete giriyor. Sanığın taşıdığı turistler de kendisiyle bu nedenle tartışıyor. Diğer müteveffayı da 30 metre sürüklüyor. En üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Reflektör de olsa sanık görmeyecekti. Sanıktan önce üç araç geçmişti. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanık avukatı ise, “Orta şeritte reflektör ve uyarıcı işaret olmadan durmuşlardır. Araç durmaması gereken yerde durmuş, insanların bulunmaması gereken yerde insanlar bulunmuştur. Bunlar olmasaydı kaza yaşanmayacaktı. Asli kusurlu müteveffalardır. Asli kusur değerlendirmesini ve mütalaayı kabul etmiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, sanık M.K. hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına ve mevcut halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

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