Ölümlü Kazaya sebep Olan Sürücüden İlginç Savunma: 'Kaza benim alkollü olmam nedeniyle meydana gelmedi'

Kayseri’de meydana gelen kazada 2 aracın çarpışması sonucu M.Ö. yaşamını yitirdi. Kazada 1 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle diğer aracın sürücüsü S.Ç.(53) hakkında dava açıldı. Görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık S.Ç., müştekilerden S.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Müştekilerden E.C. ile Y.C. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkemede konuşan sanık S.Ç., “Kaza benim alkollü olmam nedeniyle meydana gelmemişti. Yaralılara ilk yardımı ben yaptım. Ters şeride girmedim, fasılalı sarı ışık bana yanıyordu. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben 30 senedir araç kullanırım ilk kez kaza yaptım. Mahkeme heyeti sanık S.Ç.’ya ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası vererek ehliyetinin 1 yıl el koyuldu.