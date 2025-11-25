  • Haberler
  • Asayiş
  • Ölümüne sebep olduğu şahsın oğlunu kurşunlamadan hakim karşısına çıktı

Ölümüne sebep olduğu şahsın oğlunu kurşunlamadan hakim karşısına çıktı

Silahla vurarak ölümüne sebep olduğu Y.A.'nın oğlu D.A.'ya kurşunlama suçuyla hakkında dava açılan U.Y.'nin yargılanmasına başlandı.

Ölümüne sebep olduğu şahsın oğlunu kurşunlamadan hakim karşısına çıktı

Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesinde 12 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda U.Y., Y.A.’yı (66) öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. U.Y., ölümüne sebep olduğu Y.A.nın oğlu D.A.’nın aracını kurşunladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık U.Y., müşteki D.A. ve avukatı katıldı.  Müşteki D.A., “U.Y. ile aramızda husumet var. Kurşunlama olayından bir ay önce U.Y. beni bıçakladı. Sonrasında da aracıyla gittiği sırada yolumu keserek 8-9 el ateş etti. U.Y. evimizin önünde oturan babamı katletti” dedi. Sanık U.Y. ise, “Suçsuzum. Beraatını talep ediyorum” dedi. Avukatı da “Müvekkilimin kurşunlama olayı sırasında orada değildi. HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Özer: 'Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor'
CHP'li Özer: “Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor”
'Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor'
“Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor”
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
Jandarma uyardı: 'Net görüş güvenli sürüş'
Jandarma uyardı: “Net görüş güvenli sürüş”
Başkan Palancıoğlu, 'İlçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık'
Başkan Palancıoğlu, “İlçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık”
Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi
Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!