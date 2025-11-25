Ölümüne sebep olduğu şahsın oğlunu kurşunlamadan hakim karşısına çıktı

Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesinde 12 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda U.Y., Y.A.’yı (66) öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. U.Y., ölümüne sebep olduğu Y.A.nın oğlu D.A.’nın aracını kurşunladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık U.Y., müşteki D.A. ve avukatı katıldı. Müşteki D.A., “U.Y. ile aramızda husumet var. Kurşunlama olayından bir ay önce U.Y. beni bıçakladı. Sonrasında da aracıyla gittiği sırada yolumu keserek 8-9 el ateş etti. U.Y. evimizin önünde oturan babamı katletti” dedi. Sanık U.Y. ise, “Suçsuzum. Beraatını talep ediyorum” dedi. Avukatı da “Müvekkilimin kurşunlama olayı sırasında orada değildi. HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.