Ömer Aytekele 'Kuruyemiş fiyatları enflasyondan değil soğuk ve dondan arttı'

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da kuruyemiş alışverişine başladı. Karışık kuruyemiş çeşitlerinin fiyatları 480 lira ile 860 lira arasında değişiyor. Kuruyemişçiler ise antep fıstığı, fındık içi ve kayısı gibi ürünlerin fiyatlarındaki en büyük artışın geçen yıl yaşanan soğuk ve dondan kaynaklandığını söylüyor.

İşletmeci Ömer Aytekele ise kuruyemiş fiyatlarında çok fazla değişiklik olmadığını belirterek, “Kuruyemiş fiyatlarında şu an için pek bir değişiklik yok. Talep de yavaş yavaş olmaya başladı. Çok şükür, satışlarımız elhamdülillah iyi. Karışık kuruyemiş, çeşidine ve içindeki karışımına göre değişiyor. Leblebisiz karışım 620 lira. Leblebili karışım 480 lira. En lüks karışımımızın kilosu ise 860 lira. Mesela bir de meyveli karışım var, o da 560 lira. Ama genelde yılbaşı için tercih edilen leblebisiz karışım ve diğer lüks karışımlardır. Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Satışlarımız, yılbaşına üç beş gün kala daha da artıyor. Kestane satışlarıda başladı. Geçen seneye nazaran fiyatlar iyi yani. Geçen sene de yine 250-300 bandındaydı, bu sene de yine aynı. Kestane fiyatlarında pek bir artış yok. Kuruyemiş fiyatlarındaki artış aslında bakarsanız enflasyonla çok alakalı değil. Geçen sene soğuk olduğundan ve don olduğundan dolayı Antep fıstığı, fındık içi ve kayısıda artış oldu. Onun haricindeki ürünler neredeyse yüzde 5 yada yüzde 10 artışta, fazlasında yok. Çok şükür, satışlarımız iyi” şeklinde konuştu.