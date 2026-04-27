Ömer Demir: 'Kayseri Şeker'in arazi satışı yasalara aykırı'

Demir, mevcut yönetimin kooperatifin en önemli varlıkları olan arazileri satışa çıkardığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu savundu. TTK 408/2-F maddesine atıfta bulunarak, böyle bir satışın genel kurul onayı olmadan yapılamayacağını vurguladı. "Çiftçinin malını yok etmeye çalışan şaibeli grup!" diyerek mevcut yönetimi eleştiren Demir, "Siz kimsiniz? Yasaları ve emredici hukuk kurallarını yok sayıyorsunuz," şeklinde konuştu.

İyi niyetli yönetim kurulu üyelerine seslenen Demir, böyle bir satışın bedelini gelecekte ödeyeceklerini ve ailelerini büyük bir borcun altına sokacaklarını belirtti. Ayrıca, bu satışlara girecek olan alıcılara da uyarıda bulunarak, "Yasal şartların yokluğuna rağmen bu satışlara girerseniz, ödediğiniz bedelleri geri alamazsınız," dedi.

Demir, çiftçilere seslenerek, "Artık susmayın! Hakkınız ve paranız gasp ediliyor," diyerek birlik olmaya çağırdı. Mahkemelere başvurmaları gerektiğini belirten Demir, "Yeter artık bu hukuksuzluğa göz yummayın. Ayağa kalkın, kendiniz için değil evlatlarınız ve torunlarınız için," ifadelerini kullandı.

Ömer Demir'in bu açıklamaları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yaşanan gerilimi ve çiftçilerin haklarının korunması konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.