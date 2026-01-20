Ömer Faruk Çarşıbaşı'ndan Elitaş ve Özhaseki'ye tavsiye: 'Yakışanı yapın lütfen!'

Kayseri'de gündemi meşgul eden cadde isimleri tartışmasına Camiikebir eşrafından tanınmış isim Ömer Faruk Çarşıbaşı da katıldı. Çarşıbaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a seslenerek, "Yakışanı yapın lütfen" çağrısında bulundu.

Çarşıbaşı, Özhaseki ve Elitaş'ın isimlerinin iki caddeye verilmesiyle, şehrin önemli manevi ve tarihi değerleri olan Seyyid Burhanettin Hazretleri ve Koca Sinan (Mimar Sinan) gibi isimlerin silinmesinin şehir halkı tarafından kabullenilemediğini belirtti. "İki siyasetçinin ismini yeni yapılan bulvarlara verilseydi, bu konu gündeme dahi gelmezdi kanaatimce" diyen Çarşıbaşı, kimsenin bu siyasetçilerin yaptıkları iyi veya kötü işleri tartışmadığını, sadece isimlerin değiştirilme yöntemine tepki gösterildiğini vurguladı.

Ömer Faruk Çarşıbaşı, söz konusu cadde isimleri tartışmasının yanı sıra, İnönü Parkı'nın ismiyle ilgili de çarpıcı bir öneride bulundu. "Kayseri ile ilgisi olmayan, hiçbir katkısı olmamış, sadece siyasi içeriği olan İnönü ismini İnönü Parkı'ndan silip yerine Seyyid Burhanettin veya Mimar Sinan gibi isimlerden birini koysalardı daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı. Çarşıbaşı'nın bu çıkışı, tarihi şahsiyetlerin kent kimliğindeki yeri üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Çarşıbaşı, siyasetçilere "Yanlıştan dönmek erdemdir" diyerek seslendi. "Ben bu iki şahsiyetimizin yerinde olsam; dilekçeyi verir, bu iki bulvarın eski isimlerine kavuşmasını sağlar, eskisi gibi gönüllerde kalmayı tercih ederdim. Çünkü gereksiz gündemler oluşturarak fitne çıkmasına sebep olunuyor" şeklinde konuştu. Çarşıbaşı, Mehmet Özhaseki ve Mustafa Elitaş'ı göreve davet ederek, "Yakışanı yapın lütfen, daha sonra belediye gereğini yapar. Bizimkisi bir tavsiye, gene de siz bilirsiniz tabii ki" sözleriyle çağrısını yineledi. Bu açıklamaların, Kayseri siyasetinde nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu oldu.