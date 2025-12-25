Omurga kırığında yeni nesil tedavi nasıl uygulanır?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eser Berkyürek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlık Olsun programına konuk olarak Prof. Dr. Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı.

Berkyürek omurga kırıklarında yeni nesil tedavi ile ilgili, “Omurga kırıkları sadece trafik kazaları, düşmeler, çarpmalar, kaza ya da darplardan kaynaklanmıyor. Bazen patolojik kırık dediğimiz herhangi bir yüksek enerjili darbeye maruz kalmadan gelişen hafif travmalar ya da başka bir organdaki kitlelerin omurgaya sıçraması sonucu omurgada bir kırık nedeni olabiliyor. Bunlara biz patolojik kırık diyoruz. Daha çok osteoporotik, ileri yaş hastalarda kemik erimesine bağlı, yoğun kemik erimesi olan hastalarda maruz kaldığı bir durum. Ve yeni nesil bu tür patolojik kırık tedavilerinde artık herhangi bir kesi yapmadan tamamen perkütan dediğimiz deriden sadece bir delik ile girilerek omurga içine enjekte edilen bir maddeyle artık bu kırıkların tedavisini yapabiliyoruz. Bu oldukça rahat, konforlu, hastanın normal yaşantısına dönmesini çok hızlı bir şekilde sağlayan bir yöntem. Artık hastaların bu konuyla ilgili çok fazla tedirgin olmalarına gerek yok” diye konuştu.