  • Haberler
  • Gündem
  • On birinci kattan düşen 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

On birinci kattan düşen 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Melikgazi ilçesinde 11'inci kattaki evinin balkonunda düşen kız yaşamını yitirdi.

On birinci kattan düşen 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Olay 21.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. 

Aİlesi ile ikamet eden kız, 11’inci katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düştü. Bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kızın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası'ndan 1 milyar 550 milyon lira kredi talep etti
Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası’ndan 1 milyar 550 milyon lira kredi talep etti
Kocasinan Belediyesi'ne 280 milyon lira ek bütçe
Kocasinan Belediyesi’ne 280 milyon lira ek bütçe
Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti
Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!