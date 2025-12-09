On birinci kattan düşen 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
Melikgazi ilçesinde 11'inci kattaki evinin balkonunda düşen kız yaşamını yitirdi.
Olay 21.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.
Aİlesi ile ikamet eden kız, 11’inci katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düştü. Bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kızın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ilgili inceleme başlattı.