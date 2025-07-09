'ON2 Jüri' Oyununa Davet

Kültüre, sanata ve sanatçıya değer veren, birbirinden renkli ve farklı kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Melikgazi Belediyesi, Sahne Melikgazi kapsamında '12 Jüri' adlı tiyatro oyunu düzenleyecek.

'ON2 Jüri' Oyununa Davet

11 Temmuz Cuma günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 19.00'da ücretsiz olarak sahnelenecek olan tiyatro oyununa tüm sanat severleri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız rutin belediyecilik faaliyetlerimizin yanında kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye de önem veriyoruz. Sanatın birleştirici gücünü kullanarak yaptığımız etkinliklerle ilçemizi renklendirmeye, sanat ve kültürde hareketli bir ilçe haline getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda tiyatrolar, söyleşiler, sergiler gibi birçok faaliyet düzenliyoruz. Tiyatro oyunları, her yaştan vatandaşımızın sanatla buluşmasına olanak tanıyan, hayal gücünü güçlendiren, empati kurma yeteneğini artıran, kültürel farkındalık oluşmasına ve sosyalleşmeye katkı sağlayan önemli bir araçtır. Bir tiyatro oyunu sahnelemek sadece bir etkinlik gerçekleştirmek değil, aynı zamanda toplumsal gelişime katkı sunmaktır. Mektep Melikgazi ve Sanat Melikgazi kapsamında Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 11 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da düzenleyeceğimiz ‘12 Jüri’ oyunumuza tüm vatandaşlarımızı bekleriz."

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

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