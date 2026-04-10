'Onaylanmak ve anlaşılmak her yetişkin için önemlidir'

Psikolog Büşra Karabulut, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak Moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Psikolog Büşra Karabulut, insanın karşısındaki insan tarafından anlaşılmasının ve onaylanmasının bir ihtiyaç olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Psikolog Karabulut, “Anlaşılmadığımızı hissettiğimizde derin bir yalnızlık duygusuyla baş başa kalıyoruz ve bu bizi içsel olarak da çok huzursuz eden bir durum oluyor. Belki kalabalıklar içerisindeyiz, çok fazla arkadaşımız var, eşimiz dostumuz evet bizi dinliyor ama orada anlaşılmadığımı hissettiğimde bu aslında beni depresyona da sürükleyebiliyor. Ama burada yaptığımız şey tamamen zihin okumak. Aslında o kişinin ne düşündüğünü bilmeden kendi kendimize tahminlerde bulunuyoruz ve bu bilişsel çarpıtma dediğimiz, gerçekliği olmamasına rağmen bizi kandıran düşünceler diyebiliriz. Sosyal medyada da çok fazla vakit geçirmeye başladık. Çok hızlı içerik tüketmeye başladık, çok fazla sıkılmaya başladık. Sosyal mecralarda birbirimize anında ulaşabiliyoruz ve yazılı iletişim çok daha fazla artmaya başladı, sözlü iletişimimiz daha da azaldı. Bu noktada ben size nasılsın dediğimde gerçekten nasılsının cevabını merak etmeden görevmiş gibi soruyorum ve şunu bekliyorum: O da bana sorsun da anlatayım. Gerçekten dinlemek için mi soruyoruz yoksa sıra bana gelsin diye mi soruyoruz? Bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Karşımdaki insan gerçekten bana değer veren, beni anlamak için mi soruyor? Soruyor ama cevabımı yargılamadan dinleyen bir insansa evet samimiyetle soruyordur. Sözümü kesmeden, empati yaparak beni dinliyorsa yine gerçekten merak ettiği ve bana değer verdiği için bunu yapıyordur. Ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Bazen de yeni tanıdığımız insanlarda yine buna karşı bir güven duyamıyoruz, orada da tabi ki bir zaman gerekiyor o insanı tanımak için. Ama ben sözümü bitirene kadar gerçekten sırf beni anlamak için dinliyorsa orada bir samimiyet vardır. Her ne yaparsam yapayım kendi içimde benim bir yetersizlik duygum varsa bu şuna sebep oluyor: Ben başardığıma inanamıyorum ki diğer insanlar bana başarılısın dediğinde bu bana tatmin edici gelsin. Ona içten içe benim kendimi ikna etmem gerekiyor. İnsanların nasıl ki anlaşılmaya çok ihtiyacı varsa onaylanmak da her çocuk ve her yetişkin için hala çok önemlidir. İsterseniz 50 yaşınıza gelin, anne babanız sizi onayladığında çok daha kendinizi huzurlu, mutlu hissedersiniz” şeklinde konuştu.