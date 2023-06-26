Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler
Kayseri'de 9 Haziran günü Mimarsinan OSB mahallesinde siyah renkli köpeğin çalınma görüntüleri Kayseradar da yayınlanmıştı. Yayınlanan görüntüler üzerine çalanlar köpeği geri getirip fabrikanın yanına bırakıp kaçtılar.
- 26.06.2023 23:22
- Güncelleme: 26.06.2023 23:22
- 43
Kayseri'de merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan OSB mahallesi 14. caddede 09.06.2023 tarihinde siyah renkli köpek kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Köpeği çalan çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeğin çalınma anına ilişkin görüntüler Kayseradar'da yayınlanmıştı. Yayınlanan görüntülerin üzerine çalanlar bugün köpeği geri getirerek fabrikanın bahçesine bırakıp kaçtılar.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN