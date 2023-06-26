Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler

 Kayseri'de 9 Haziran günü Mimarsinan OSB mahallesinde siyah renkli köpeğin çalınma görüntüleri Kayseradar da yayınlanmıştı. Yayınlanan görüntüler üzerine çalanlar köpeği geri getirip fabrikanın yanına bırakıp kaçtılar. 

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  • 26.06.2023 23:22
  • Güncelleme: 26.06.2023 23:22
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Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler

Kayseri'de merkez Melikgazi ilçesine bağlı  Mimarsinan OSB mahallesi 14. caddede 09.06.2023 tarihinde siyah renkli köpek kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Köpeği çalan çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin çalınma anına ilişkin görüntüler Kayseradar'da yayınlanmıştı. Yayınlanan görüntülerin üzerine çalanlar bugün köpeği geri getirerek fabrikanın bahçesine bırakıp kaçtılar.

1ha

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