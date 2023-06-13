Önce darp edildi, sonra silahla vuruldu: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ın Hafik ilçesinde patates tarlası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi, kendisini konuşmaya çağıran şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra silahla vuruldu. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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  • 13.06.2023 15:29
  • Güncelleme: 14.06.2023 09:17
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Önce darp edildi, sonra silahla vuruldu: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Hafik ilçesinde patates tarlası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi, kendisini konuşmaya çağıran şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra silahla vuruldu. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul’da yaşayan M.Ö. tatilini geçirmek için annesiyle birlikte yaşadığı Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyüne geldi. Bir süre sonra İstanbul’da yaşayan R.Y. ve İ.A. da, M.Ö.’nün peşinden Çınarlı köyüne geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle M.Ö. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen R.Y. ve İ.A., konuşmak için M.Ö.’yü arayarak evinin önüne çağırdılar. Bir süre konuşan taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi ile R.Y., M.Ö.’ye kafa attı. Yere yığılan M.Ö.’yü R.Y., uzun bir süre darp etmeye devam etti. Daha sonra R.Y.’nin yanında bulunan İ.A., montunun cebine sakladığı silahı çıkararak yerde yatan M.Ö.’ye iki el ateş etti. Vücudundan yaralanan M.Ö. yaralı halde yerde yatarken, iki şahıs onu darp etmeye devam etti. Olayı gören köy muhtarı A.S. ise yaralı M.Ö.’yü kurtarmaya çalışırken şahıslar muhtara da engel olmaya çalıştı. M.Ö.’yü darp eden ve silahla yaralayan şahıslar daha sonra gelen bir araçla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan M.Ö. ise köy muhtarı ve köylülerin yardımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan M.Ö., 20 günlük tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıktı.

M.Ö.’nün darp edildiği ve öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Köydeki evinde tedavisi devam eden M.Ö.’yü silahla vuran ve yaralı halde darp etmeye devam eden iki şahsı yakalamak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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