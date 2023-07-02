Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler

Kayseri’de yaşayan gazi Ömer Kılıçaslan, aldığı kurbanlık tüberkülozlu çıkınca şoka uğradı. Kurban satıcısını arayan Kılıçaslan, tehdit edilmesiyle ikinci şoku yaşadı.

İncesu ilçesinde yaşayan ve 2020 yılında Suriye’nin İdlib kentinde gazi olan Ömer Kılıçaslan; bayramın 2’nci günü kurban pazarına gitti. Burada bir hayvanı beğenerek alan Kılıçaslan, kurbanın kesildiği gün adeta şoka uğradı. Hayvanın akciğerinde bir anormallik olduğunu anlayan Ömer Kılıçaslan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber vererek veteriner istedi. Veteriner tarafından yapılan incelemede kurbanlık hayvanın tüberküloz olduğu tespit edildi. Hastalığın tespitinin ardından, satıcıları arayan Kılıçaslan, tehdit edildiğini ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Olayı anlatan gazi Ömer Kılıçaslan, “Kurban Bayramı’nda kardeşimin nöbetinden dolayı bayramın 2’nci günü hayvan pazarına gittik. Hayvan pazarını dolaştık. Orada almış olduğumuz hayvan bize denk geldi. Babam hayvana baktı. Daha sonra pazarlığın ardından hayvanı 30 bin TL’ye satın aldık. Biz anlamadığımız için hayvanın dişine bakmadık. Sonrasında İncesu’ya getirdik ve kesimi için kasap ile görüştük. Kasap hayvanı kesti, daha sonra hayvanın akciğerini görünce ‘Tüh, hayvan hastaymış. Bu tüberküloz hastalığına benziyor’ dedi. Biz de bunu duyar duymaz Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdik. Onlar da nöbetçi veterineri bize yönlendirdiler. Veteriner geldi, baktı ve hayvanın tüberküloz olduğunu söyledi. Akciğer komple bitmiş, kaburgalara sıçramış. ‘Kaburgalara sıçradığından dolayı bu hayvanın ne eti ne de sütü yenmez. Yendiği zaman insan sağlığı açısından sıkıntı olur. Bunun imha edilmesi gerekiyor’ dedi. Biz de, ‘yapılması gereken ne ise yapalım’ dedik. Nöbetçi veteriner hekimimiz tutanağı tuttu. Belediyeden iş makinesi isteyerek, hayvanı derisi dahil imha ettirdik. Sonrasında hayvan sahibine ulaştık. Şahıs bize ‘Ben de aldım satıyorum, malın asıl sahibi ben değilim’ dedi ve asıl kişinin numarasını bana verdi. En son görüştüğümüz mal sahibi, ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bana Kayseri’de şöyle derler’ dedi. Biz de bu durumu adli süreçte devam ettireceğimizi söyledik. Gereken ne ise hakkımızı oradan alacağımızı söyledik” şeklinde konuştu.

Kurban alırken, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Kılıçaslan, “Belediyemizin hayvan pazarlarında veterinerleri oluyormuş. Bu veterinerler kurbanlık almaya gelen vatandaşlara nezaret ediyorlarmış. Vatandaşlarımızın bu veterinerler ile birlikte hayvanlarını almaları büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.