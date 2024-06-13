Önce işi öğreniyor sonra işbaşı yapıyorlar

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin kayıtlı iş yerlerinde, daha önce edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmeleri veya mesleki deneyimi kazanmaları amacıyla İşbaşı Eğitim Programları düzenleniyor.

Program çerçevesinde iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kadınlar iş tecrübesi kazanıyor, işverenler ise ihtiyaç duydukları iş gücünü yetiştirme imkânına sahip oluyor. ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ çerçevesinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayıp bir işletmede Temel İmalat ve Montaj Elemanı olarak işe başlayan 33 yaşındaki Nazan Kılıç kendi ayakları üzerinde durduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kılıç, "2 çocuk annesiyim. Dönemsel olarak marketlerde kasiyerlik yaparak hayatımı idame ettirmekteydim. Niğde İŞKUR sosyal medya hesabından işverenler ile iş arayanların bir araya geleceği ’Niğde İstihdam Buluşması’ olduğunu gördüm ve buluşmaya katıldım. ’Sanayide Kadın Eli Projesi’ çerçevesinde otomotiv sektöründe yedek parça üretimi yapan işletmenin daha önce kadın istihdamı olmayan üretim bölümünde işbaşı eğitim programı kapsamında temel imalat ve montaj elemanı mesleğinde işbaşında eğitim gördüm. Rot başı ve rot kolu montajı yaptığım montaj bölümünde işimi kolaylıkla öğrendim ve çok severek çalıştım" dedi. Üretimde kadın çalışanın olmadığı, zor olarak görüldüğü, yüzlerce erkek çalışanı olan bir işletmede verilen işleri başarı ile yaptığını ve başardıkça özgüveninin arttığını söyleyen Kılıç; yaptığı işin ustası olacağını, kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını söyledi.

İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili bilgi veren İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül, 1 Ocak - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 318 kadının özel sektör iş yerlerinde işe yerleştirildiğini, 123 kadının ise işbaşı eğitim programı ile işbaşı yaptığını söyledi. Bingül, "İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı süresince katılımcılara günlük 653 bin 93 TL tutarında cep harçlığı ödemesi yapılmakta, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim giderleri kurumumuzca karşılanmaktadır. Kadınların çalışma hayatının her alanında aktif rol oynamalarını sağlamak amacıyla kadınların işgücü piyasasında hiç yer alamadıkları ya da çok az yer alabildikleri alanlarda kadın istihdamını destekliyoruz" dedi.