Önce kayınbabasına sonra arabasına sopa ile saldırdı

Olay 4 gün önce Kocasinan ilçesi Mithatpaşa mahallesi Güneşli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Utan, sabah işe giderken kendisini bekleyen eski damadı M.D.’nin sopalı saldırısına uğradı. M.D. eski kayınbabasını kolundan yaraladıktan sonra evinin önündeki park halinde bulunan aracın cam, ayna ve diğer aksanlarını sopa ile kırdı. Kavga Ahmet Utan’ın ortağı Ayhan V.’nin olay yerine gelmesi ile son buldu. Sopa darbesi ile kolundan yaralanan Ahmet Utan’ın aracından ise 100 bin lira değerinde zarar olduğu ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.